La previsione dei Simpson: prezzo del Bitcoin crescerà all’infinito (Di giovedì 15 aprile 2021) Conosciamo tutti la teoria sulle previsioni su “I Simpson“. Ecco, la sitcom più amata di tutti i tempi potrebbe avere fatto ancora una volta centro. In America, domenica scorsa è andato in onda un episodio dal titolo “Burger Kings” e si vedono i personaggi debuttare nel mercato finanziario per l’acquisto die titoli di una nuova catena di fast food creata da Mr. Burns. La profezia dei Simpson sui Bitcoin La profezia in realtà arriva nel momento in cui Marge Simpson controlla i suoi guadagni sull’app “Crazy Cash” e si vede in sovrimpressione il prezzo del Bitcoin con accanto il simbolo dell’infinito. Che il Bitcoin stia attraversando un momento di forte crescita è innegabile, ma è davvero difficile sapere se crescerà, addirittura, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Conosciamo tutti la teoria sulle previsioni su “I“. Ecco, la sitcom più amata di tutti i tempi potrebbe avere fatto ancora una volta centro. In America, domenica scorsa è andato in onda un episodio dal titolo “Burger Kings” e si vedono i personaggi debuttare nel mercato finanziario per l’acquisto die titoli di una nuova catena di fast food creata da Mr. Burns. La profezia deisuiLa profezia in realtà arriva nel momento in cui Margecontrolla i suoi guadagni sull’app “Crazy Cash” e si vede in sovrimpressione ildelcon accanto il simbolo dell’infinito. Che ilstia attraversando un momento di forte crescita è innegabile, ma è davvero difficile sapere se, addirittura, ...

La previsione dei Simpson: prezzo del Bitcoin crescerà all’infinito La profezia dei Simpson sui Bitcoin La profezia in realtà arriva nel ... all’infinito. Tra le altre previsioni della puntata c’è anche una crescita da mille miliardi delle azioni di Gamestop, un calo ...

