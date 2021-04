Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati, adesso c'è l'annuncio ufficiale (Di giovedì 15 aprile 2021) ... fanno sapere Jennifer Lopez e Alex Rodriguez nella nota congiunta pubblicata da Today.com, " Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. ... Leggi su gossip.fanpage (Di giovedì 15 aprile 2021) ... fanno saperenella nota congiunta pubblicata da Today.com, " Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. ...

statodelsud : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: cos’ha detto JLo sulla rottura - Pino__Merola : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: cos’ha detto JLo sulla rottura - CarloCoratelli : Non capirò mai le coppie vip. Jennifer Lopez and Alex Rodriguez Break Up - This Time for Real - ctoniarch : Avanti il prossimo .) - GQitalia : «Funzioniamo meglio come amici», dicono. E infatti continueranno a lavorare insieme #JenniferLopez #AlexRodriguez -

