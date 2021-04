(Di giovedì 15 aprile 2021) La polemica per le delega alle politichedata alla Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone ha condizionato il dibattito politico nel corso della scorsa settimana. La pentastellata, adesso, passa al contrattacco chiedendo a(politici e parlamentari) di sottoporsi alper dare un segnale a. L’è rivolto, in maniera particolare, acoloro i qualisollevato la polemica e che, ovviamente, fanno parte del Centrodestra. La ministra Dadone e la proposta ai parlamentari: “Facciamociun” “Sono delusa dalle bieche argomentazioni rivolte nei miei confronti, l’immagine che ne è uscita è che io ...

Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: “Invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farci tutti insieme un test antidroga” La Ministra per… - AdriMCMLXI : “Invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farci tutti insieme un test antidroga” La Minis… - Syrenaegiziana : RT @neXtquotidiano: “Invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farci tutti insieme un test antidroga”, la proposta… - neXtquotidiano : “Invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farci tutti insieme un test antidroga”, la prop… - CPapasergio : Bravissima @DadoneFabiana diglielo a questi ipocriti, altro che #cannabis La responsabile delle politiche giovani… -

