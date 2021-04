Il Barcellona è la squadra più forte dell’ultimo decennio (Di giovedì 15 aprile 2021) Dunque è il Barcellona ad aggiudicarsi questo doppio premio di miglior club degli ultimi 10 anni. Le giunte direttive di Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu che hanno guidato il Barcellona tra il 2010 e il 2020 si sono volute congratulare per i riconoscimenti internazionali ricevuti dal club blaugrana negli ultimi giorni da parte tanto dell’IFFHS (Federazione internazionale della storia e statistica del calcio) quanto della rivista Forbes. Barcellona: il premio dell’IFFHS e di Forbes Lo scorso marzo il club catalano è stato premiato dal ranking statistico tenuto dall’IFFHS essendo risultato in vetta alla speciale classifica degli ultimi 10 anni. Il Barca con 2.877 punti ha battuto nell’ordine il Real Madrid (2.782 punti) e il Bayern Monaco (2.594 punti). Il punteggio si ottiene in base a vittorie, pareggi e sconfitte siglati in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Dunque è ilad aggiudicarsi questo doppio premio di miglior club degli ultimi 10 anni. Le giunte direttive di Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu che hanno guidato iltra il 2010 e il 2020 si sono volute congratulare per i riconoscimenti internazionali ricevuti dal club blaugrana negli ultimi giorni da parte tanto dell’IFFHS (Federazione internazionale della storia e statistica del calcio) quanto della rivista Forbes.: il premio dell’IFFHS e di Forbes Lo scorso marzo il club catalano è stato premiato dal ranking statistico tenuto dall’IFFHS essendo risultato in vetta alla speciale classifica degli ultimi 10 anni. Il Barca con 2.877 punti ha battuto nell’ordine il Real Madrid (2.782 punti) e il Bayern Monaco (2.594 punti). Il punteggio si ottiene in base a vittorie, pareggi e sconfitte siglati in ...

