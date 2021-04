Gilles Rocca all’attacco all’Isola dei Famosi: “Conosco il montaggio, non prendiamoci in giro”. La reazione di Tommaso Zorzi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il rientro in gioco di Paul Gascoigne dopo l’infortunio è stato accolto gioiosamente dai naufraghi, ma negli ultimi giorni c’è nervosismo nel gruppo. Molti infatti ritengono che l’ex calciatore si stia approfittando dei privilegi concessi per restare in gioco, seppur infortunato. In Palapa si accende il dibattito, con Gilles Rocca che lancia un attacco generalizzato contro una clip, a suo giudizio fuorviante, su Paul. Paul Gascoigne, primi attriti con i naufraghi Uno dei più chiacchierati naufraghi de L’Isola dei Famosi è indubbiamente Paul Gascoigne. L’ex calciatore della Lazio ha iniziato a mille la sua avventura nel reality per poi incappare in un brutto infortunio durante una prova di gioco. La lussazione ad una spalla l’ha portato ad abbandonare momentaneamente il gioco per sottoporsi alle necessarie cure mediche. Dopo aver ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Il rientro in gioco di Paul Gascoigne dopo l’infortunio è stato accolto gioiosamente dai naufraghi, ma negli ultimi giorni c’è nervosismo nel gruppo. Molti infatti ritengono che l’ex calciatore si stia approfittando dei privilegi concessi per restare in gioco, seppur infortunato. In Palapa si accende il dibattito, conche lancia un attacco generalizzato contro una clip, a suo giudizio fuorviante, su Paul. Paul Gascoigne, primi attriti con i naufraghi Uno dei più chiacchierati naufraghi de L’Isola deiè indubbiamente Paul Gascoigne. L’ex calciatore della Lazio ha iniziato a mille la sua avventura nel reality per poi incappare in un brutto infortunio durante una prova di gioco. La lussazione ad una spalla l’ha portato ad abbandonare momentaneamente il gioco per sottoporsi alle necessarie cure mediche. Dopo aver ...

