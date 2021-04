Formentera ha una spiaggia e un faro proprio per tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) La più piccola isola delle Baleari stupisceper la sua grande varietà di scenari come di protagonisti, sulle sue spiagge ci potete infatti incontrare tanto l’hippie quanto il vip, famiglie con bambini alla ricerca di tranquillità e giovani desiderosi di lidi affollati. Un paradiso dal sapore tropicale facilmente raggiungibile dall’Italia. Appena arrivati, davanti agli occhi si aprono visioni da sogno, tra l’incanto delle acque e una natura tuttora incontaminata, paesaggi selvaggi, laghi salati, mulini a vento e fari senza tempo e, manco a dirlo, spiagge tra le più belle di tutta la Spagna. Atmosfere che fanno pensare alle musiche dei Pink Floyd, e non è un segreto chefosse una delle loro mete preferite quando negli anni ’60 gli hippie avevano eletto l’isola a capitale marittima del Flower Power. Tutto è a portata di mano, e non c’è ...