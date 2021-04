FETTE BISCOTTATE AL CACAO

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021)fatte in casa. Ricetta facile e leggera. Vogliamo preparare con le nostre mani qualcosa di buono per la colazione? Le sono una ricetta facile da fare in casa, perper iniziare la giornata con il piede giusto! Sono leggere e gustose e adatte a tutta la famiglia. Possiamo accompagnare le nostre con marmellata o crema di nocciole, ma sono ottime anche al naturale e senza farcitura. Possiamo servirle a colazione, oppure a merenda, insieme a un buon caffè o a una spremuta d’arancia fresca. Questefatte in casa sono buonissime e molto semplici da preparare, si possono personalizzare sia nel gusto che nelle dimensioni. Noi abbiamo preparato un classico pan brioche al, lo abbiamo cotto e poi lo abbiamo fatto riposare una notte prima ...