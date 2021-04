Euro2020, chi ha diritto ad entrare all’Olimpico? Scopriamo i criteri (Di giovedì 15 aprile 2021) Scelti i requisiti per poter guardare la gara di apertura di Euro2020 allo stadio. Lotteria posti ed ingresso limitato Ci siamo. Finalmente tra meno di due mesi avrà inizio Euro2020, competizione posticipata inevitabilmente di un anno a causa della pandemia. Ma la situazione ad oggi non è stata ancora risolta, perciò per mantenere in un certo livello di sicurezza sono stati necessari molti provvedimenti, come la chiusura degli stadi. Ormai è diventato abitudinale sentire il silenzio nello stadio durante le partite, rotto soltanto dalle voci dei giocatori e dello staff tecnico. Ma per Euro 2020 questo probabilmente non accadrà. Infatti la UEFA sta studiando un piano per permettere la riapertura alle infrastrutture del 25%. Ciò consentirebbe ad una piccola fetta di tifosi di seguire direttamente allo stadio l’europeo. Se il governo italiano dovesse ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Scelti i requisiti per poter guardare la gara di apertura diallo stadio. Lotteria posti ed ingresso limitato Ci siamo. Finalmente tra meno di due mesi avrà inizio, competizione posticipata inevitabilmente di un anno a causa della pandemia. Ma la situazione ad oggi non è stata ancora risolta, perciò per mantenere in un certo livello di sicurezza sono stati necessari molti provvedimenti, come la chiusura degli stadi. Ormai è diventato abitudinale sentire il silenzio nello stadio durante le partite, rotto soltanto dalle voci dei giocatori e dello staff tecnico. Ma per Euro 2020 questo probabilmente non accadrà. Infatti la UEFA sta studiando un piano per permettere la riapertura alle infrastrutture del 25%. Ciò consentirebbe ad una piccola fetta di tifosi di seguire direttamente allo stadio l’europeo. Se il governo italiano dovesse ...

Euro2020, ora bisogna decidere chi far entrare allo stadio e come: tamponi e lotteria per essere all'Olimpico, slot separati per l'ingresso Leggi Anche L'apertura dell'Olimpico ai tifosi per Euro2020 scatena la polemica di spettacoli e ... Dunque via libera a chi ha ricevuto il vaccino, a chi ha già avuto il Covid (con un test sierologico ...

