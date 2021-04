Decreto Sostegni, la delusione di commercianti, ristoratori e imprese: “Coprono il 2% delle perdite. Molti non saranno in grado di riaprire” (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi l’anno scorso aveva ricevuto i ristori del governo Conte stavolta ha preso meno soldi. Chi era rimasto escluso perché il suo codice Ateco non era tra quelli indennizzati per le chiusure anti contagio sta incassando finalmente qualcosa, ma ha poco da festeggiare. Perché il bonifico arrivato grazie al Decreto Sostegni si ferma, in media, intorno al 2% del fatturato perso nell’anno del lockdown. “L’Agenzia delle Entrate è stata molto veloce, il versamento è arrivato in meno di 15 giorni. Ma sono poco più di 20mila euro a fronte di oltre 1 milione di ricavi in meno rispetto al 2019?, racconta per esempio Emanuele Silvestri, numero uno della Contest di Modena, piccola impresa che fino al marzo 2020 si occupava di allestimenti per i congressi medici ed è praticamente ferma da allora. In attesa delle riaperture, esercenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi l’anno scorso aveva ricevuto i ristori del governo Conte stavolta ha preso meno soldi. Chi era rimasto escluso perché il suo codice Ateco non era tra quelli indennizzati per le chiusure anti contagio sta incassando finalmente qualcosa, ma ha poco da festeggiare. Perché il bonifico arrivato grazie alsi ferma, in media, intorno al 2% del fatturato perso nell’anno del lockdown. “L’AgenziaEntrate è stata molto veloce, il versamento è arrivato in meno di 15 giorni. Ma sono poco più di 20mila euro a fronte di oltre 1 milione di ricavi in meno rispetto al 2019?, racconta per esempio Emanuele Silvestri, numero uno della Contest di Modena, piccola impresa che fino al marzo 2020 si occupava di allestimenti per i congressi medici ed è praticamente ferma da allora. In attesariaperture, esercenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Reddito di emergenza, le istruzioni per ottenere fino a 840 euro. Domande entro aprile Arrivano le istruzioni dettagliate dell Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilit (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficolt a causa dell emergenza epidemiologica da COVID - 19, in possesso dei ...

Inps: istruzioni Reddito emergenza, fino a 840 euro Arrivano le istruzioni dettagliate dell'Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza : l'Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, in possesso ...

Monza, Icar evita il fallimento (per ora): si attende il concordato preventivo Se la vicenda della crisi della Icar Spa fosse una partita di calcio, si potrebbe dire che la sconfitta, alias fallimento, dell’azienda che dal 1946 produce condensatori elettrici e sistemi in bassa e ...

Decreto sostegni bis: gli aiuti non saranno più legati alla perdita di fatturato ma alle perdite reali Il governo si appresta a varare oggi il nuovo scostamento di bilancio da circa 40 miliardi per finanziare il dl Sostegni bis. Il via libera è atteso per oggi con l’approvazione del Def (Documento di e ...

