Covid, se figlio disabile in Dad entrambi genitori in smart (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel caso in cui un figlio minore in didattica a distanza, o in quarantena, abbia una grave disabilità entrambi i genitori possono accedere allo smart working. E' quanto prevede un emendamento di Iv al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel caso in cui unminore in didattica a distanza, o in quarantena, abbia una grave disabilitàpossono accedere alloworking. E' quanto prevede un emendamento di Iv al ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid figlio Covid, se figlio disabile in Dad entrambi genitori in smart Nel caso in cui un figlio minore in didattica a distanza, o in quarantena, abbia una grave disabilità entrambi i genitori possono accedere allo smart working. E' quanto prevede un emendamento di Iv al decreto 30/2021, ...

Covid. Con figlio disabile in Dad entrambi genitori in smart working Approvato dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera un emendamento di Italia Viva al decreto 30/2021, che consente misure a favore dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza ...

Padre, madre e figlio muoiono di Covid a distanza di pochi giorni: in ospedale un altro fratello Fanpage.it Dl Covid, per gli smart workers arriva il diritto a disconnessione E' in arrivo il "diritto alla disconnessione" per chi è in smart working: le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Covid che riconosce lo scollegam ...

