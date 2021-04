Con la pandemia è boom di cani (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel nostro Paese vivono 60 milioni di animali da compagnia: in media ogni cittadino ha un cane, un gatto, o almeno un pesce rosso. L’Italia è soprattutto dog friendly: già prima della pandemia il 28% delle case ospitava un cane. Ma il Covid ha spinto ulteriormente tre milioni e mezzo di italiani a prendere una compagnia a quattro zampe. L’isolamento casalingo ha fatto da spinta alla decisione, spesso agevolata dallo smart working di uno o più membri della famiglia; mentre per alcuni che possedevano già un cane il lockdown è stato la molla a prenderne un secondo. L’aumento dei cani non ha significato necessariamente l’acquisto di un costoso cucciolo di razza: il Covid ha fatto crescere anche le adozioni di cani randagi rispetto agli anni passati. Tra le conseguenze, l’innegabile vantaggio per alcuni settori produttivi di grande ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel nostro Paese vivono 60 milioni di animali da compagnia: in media ogni cittadino ha un cane, un gatto, o almeno un pesce rosso. L’Italia è soprattutto dog friendly: già prima dellail 28% delle case ospitava un cane. Ma il Covid ha spinto ulteriormente tre milioni e mezzo di italiani a prendere una compagnia a quattro zampe. L’isolamento casalingo ha fatto da spinta alla decisione, spesso agevolata dallo smart working di uno o più membri della famiglia; mentre per alcuni che possedevano già un cane il lockdown è stato la molla a prenderne un secondo. L’aumento deinon ha significato necessariamente l’acquisto di un costoso cucciolo di razza: il Covid ha fatto crescere anche le adozioni dirandagi rispetto agli anni passati. Tra le conseguenze, l’innegabile vantaggio per alcuni settori produttivi di grande ...

Advertising

CatalfoNunzia : Anche l’OCSE promuove il #RedditoDiCittadinanza: con sua introduzione, in Italia “la rete di sicurezza sociale è st… - matteorenzi : La sanità italiana è in emergenza non solo per la pandemia ma in molti settori a cominciare dall’oncologia. Servono… - peppeprovenzano : Una lunghissima chiacchierata con @DeAngelis_tw (che ringrazio), per l'@HuffPostItalia, sulla risposte che Governo… - svnflowerlou : Cioè davvero la gente dice mA è sOlO uNa gAg come se questa 'gag' non fosse la punta dell'iceberg di aggressioni, m… - mariagiorgiavit : 'La #pandemia ha fatto esplodere la tecnologia. Penso alla connessione con la luce. L'Istituto Comprensivo Rosetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Con pandemia Trading al tramonto? Gli utili di Goldman Sachs dicono altro ...del mercato alimentate nel 2020 dalla pandemia di coronavirus e la domanda di liquidità che aveva spinto il trading stavano venendo meno. Il risultato, dicevano, sarebbe stato un duro ritorno con i ...

Non regge ai colpi della pandemia: chiude lo storico Cinerama Dome di Los Angeles ... costrette a chiudere questa ed altre 300 sale, a causa delle chiusure e delle conseguenti perdite economiche dovute alla pandemia. outstream Con la sua caratteristica cupola geodetica costruita nel ...

Thomas Vinterberg debutta in tv con la miniserie Families Like Ours Una serie distopica in cui una catastrofe naturale colpisce la Danimarca distruggendone la comunità e costringendo gli abitanti a disperdersi, ecco Families Like Ours, il debutto in tv di Thomas Vinte ...

Apple Watch, in futuro potrebbe diagnosticare Covid-19 Apple Watch, coi suoi sensori, potrebbe in futuro diagnosticare le infezioni da Covid-19. Così spera Apple, almeno.

...del mercato alimentate nel 2020 dalladi coronavirus e la domanda di liquidità che aveva spinto il trading stavano venendo meno. Il risultato, dicevano, sarebbe stato un duro ritornoi ...... costrette a chiudere questa ed altre 300 sale, a causa delle chiusure e delle conseguenti perdite economiche dovute alla. outstreamla sua caratteristica cupola geodetica costruita nel ...Una serie distopica in cui una catastrofe naturale colpisce la Danimarca distruggendone la comunità e costringendo gli abitanti a disperdersi, ecco Families Like Ours, il debutto in tv di Thomas Vinte ...Apple Watch, coi suoi sensori, potrebbe in futuro diagnosticare le infezioni da Covid-19. Così spera Apple, almeno.