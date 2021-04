Bonus casalinghe 2021 | a chi spetta e come fare domanda

(Di giovedì 15 aprile 2021) Introdotto nel 2020 con il decreto Agosto, ildovrebbe entrare in vigore quest’anno, ma resta in attesa di un decreto a opera del ministero per le Pari opportunità e la Famiglia guidato da Elena Bonetti. Cos’è Non si tratta di un vero e proprioda corrispondere, bensì di una pluralità di misure finalizzate a promuovere la formazione professionale delle donne che svolgono lavori domestici allo scopo di offrire loro maggiori opportunità di accesso al mondo del lavoro per effettuare una scelta più libera e consapevole. Con l’intento di garantire l’inclusione femminile nel mercato del lavoro, sono stati stanziati 3 milioni di euro a partire dallo scorso anno. Credito d’impostaaccennato ilnon è un ...

Arriva il Bonus casalinghe 2021: come funziona e chi può farne domanda? L'incentivo, introdotto nel 2020 con il decreto Agosto, dovrebbe entrare in vigore quest'anno, ma è ancora in attesa di un decreto. Secondo l'ultima ricerca ISTAT le donne casalinghe nel nostro Paese sono circa 7 milioni 338 mila e vivono prevalentemente nel centro-sud.