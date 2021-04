Advertising

giornaleradiofm : Birmania:esercito spara contro operatori sanitari,1 morto: (ANSA) - YANGON, 15 APR - Le forze di sicurezza birmane… - iconanews : Birmania:esercito spara contro operatori sanitari,1 morto - luca79ind : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) I militari avrebbero riportato “ingenti perdite” a seguito di d… - VailatiSergio : In Birmania l’esercito organizza raid nelle chiese - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) I militari avrebbero riportato “ingenti perdite” a segu… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania esercito

Le forze di sicurezza birmane hanno aperto il fuoco contro un gruppo di operatori sanitari anti golpe che protestava oggi a Mandalay uccidendo almeno una persona. Lo ha riferito un medico sul posto. ...È una forma di protesta, un modo per ricordare al mondo cosa sta accadendo in. Il rosso è ... Le minoranze etniche hanno già ripreso le armi e inflitto pesanti perdite all'nazionale ...(ANSA) - YANGON, 15 APR - Le forze di sicurezza birmane hanno aperto il fuoco contro un gruppo di operatori sanitari anti golpe che protestava oggi a Mandalay uccidendo almeno una persona. Lo ha ...di Vincenzo Olita* La situazione in Birmania continua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a livello internazionale; infatti, si passa dalla risoluzione del Cons ...