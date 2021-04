Ballando con le Stelle | commento volgare Twitter | “Mi manca succhiare…”

Advertising

Skery_Movie : Signora Milly Carlucci se vuole li gestisco io l'account di Ballando con le Stelle, le assicuro che non farò retwee… - Giorgiarda : RT @notbabym: scoperto il prossimo concorrente di ballando con le stelle grazie all’ultimo rt - una_su_zero : RT @lusurpateur_: Sembrava una giornata noiosa poi il SMM di Ballando con le Stelle sull’account del programma ricondivide il tweet di uno… - sweetnjall : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle - e_laudadio : @perchetendenza @Ballando_Rai @welikeduel @dariocruz73 #propaganda #BallandoConLeStelle le stelle cambierà titolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Un tweet scurrile e volgare (ma probabilmente ironico) che è stato condiviso ed apprezzato dal profilo ufficiale dile Stelle . Ops. Chi bazzica su Twitter sa benissimo che è possibile ...Cosa sia accaduto dietro lo schermo di chi gestisce l'account Twitter dile Stelle non è dato sapere sebbene l'erroraccio , se di errore bisogna parlare, è ipotizzabile avrà pesantissime ripercussioni. Un incidente non poco imbarazzante quello che è avvenuto ...A Uomini e Donne Gemma e Aldo promettono scintille. Si parla di perizoma e balli sexy e la dama non nasconde che... Ecco il video Witty Tv ...Introdotto da un brano firmato da Max Beerbohm, Il ritratto di Oscar Wilde si arricchisce anche dei brani De Profundis e La ballata del carcere di Reading ... Lo scrittore intratteneva un rapporto con ...