Amadeus sostituisce Carlo Conti | I Soliti Ignoti al posto di Top Dieci

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un nuovo traguardo per Idi, che conquistano la prima serata del sabato a partire da maggio. Lo show di grande successo dell’access prime time di Rai1 va così a prendere ildi Top 10, che si stabilisce – invece – al venerdì. L’avvicendamento dei due conduttori di punta dell’Ammiraglia di Viale Mazzini è stato annunciato da qualche ora, dopo che Topdiaveva subito un nuovo slittamento dopo quelli avvenuti nelle scorse settimane. La rivoluzione dei palinsesti Rai ha creato non poca confusione, dal momento che la messa in onda era stata data per certa e contro Amici di Maria De Filippi. Sembra proprio che l’intento sia stato quello di scappare dalla corazzata di Canale5 per trovare un minimo di respiro in termini di share, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus sostituisce

I soliti ignoti si ferma? Ieri sera abbiamo potuto vedere nuovamente in onda il programma condotto da, ovvero I soliti ignoti. Il giorno prima non era andato in oda, perché c'è stata una ...... tra le ' prime donne ' al fianco del direttore artistico e conduttore, c'è anche l'... Per un periodo, poi,Caterina Balivo, in maternità, alla guida del programma pomeridiano ' ...Amadeus prende il posto di Carlo Conti nella prima serata del sabato con uno speciale de I Soliti Ignoti contro Amici di Maria De Filippi.L’ospite-detective de I Soliti Ignoti nella puntata di ieri martedì 6 aprile è stata Simona Ventura, la quale ha giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. La nota con ...