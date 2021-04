William e Kate Middleton | che hanno detto ai figli che Filippo ora è «un angelo»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Da quando si è spento la mattina del 9 aprile presso il Castello di Windsor il Principe Filippo, per i piccoli George, Louis e Charlotte, è diventato «un angelo». Il Principe William e Kate Middleton avrebbero aiutato i figli ad accettare la morte del bisnonno spiegando loro che «è andato in paradiso e ora è un angelo». «Sono ancora molto piccoli, quindi lui e Kate volevano rassicurarli in qualche modo» ha spiegato la fonte, molto vicina al Duca e alla Duchessa di Cambridge.