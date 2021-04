Vaccini Covid, Figliuolo: “Il piano va avanti. Entro giugno circa 7 milioni di dosi in più di Pfizer” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo arrivando ad Aosta e la notizia è questa. Grazie alle pressioni a livello europeo, arriveranno nel trimestre aprile, maggio e giugno, 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più a livello europeo. La presa percentuale italiana è del 13,46% e questo ci porterà ad avere per aprile 670mila dosi in più, per maggio 2 milioni e 150mila dosi in più e per giugno 4 milioni”. Così il generale, Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, all’inaugurazione del cEntro di vaccinazione del Lingotto a Torino. “Sono sicuro che a fine mese raggiungeremo il target, dobbiamo pensare questo: mai nella storia dell’uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo arrivando ad Aosta e la notizia è questa. Grazie alle pressioni a livello europeo, arriveranno nel trimestre aprile, maggio e, 50didi vaccinoin più a livello europeo. La presa percentuale italiana è del 13,46% e questo ci porterà ad avere per aprile 670milain più, per maggio 2e 150milain più e per”. Così il generale, Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza-19, all’inaugurazione del cdi vaccinazione del Lingotto a Torino. “Sono sicuro che a fine mese raggiungeremo il target, dobbiamo pensare questo: mai nella storia dell’uomo ...

