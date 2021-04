Una mostra di Michael Stipe a Milano nel 2022: tutti i dettagli (Di mercoledì 14 aprile 2021) In arrivo una mostra di Michael Stipe a Milano. L’ex REM ha incontrato il direttore della fondazione ICA Alberto Salvadori per un’intervista su YouTube nel corso della quale ha parlato del suo terzo libro. Il terzo libro di Michael Stipe Michael Stipe, questo il titolo dell’opera edita da Damiani, è un viaggio fotografico dell’ex REM attraverso i volti dei personaggi che hanno influenzato maggiormente il suo percorso. In copertina compare l’attrice Tilda Swinton e al suo interno troviamo scatti con personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e della musica. Kirsten Dunst e Beth Ditto non mancano: la prima è stata protagonista del video del brano We All Go Back To Where We Belong, la seconda è la frontwoman del gruppo indie The Gossip. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) In arrivo unadi. L’ex REM ha incontrato il direttore della fondazione ICA Alberto Salvadori per un’intervista su YouTube nel corso della quale ha parlato del suo terzo libro. Il terzo libro di, questo il titolo dell’opera edita da Damiani, è un viaggio fotografico dell’ex REM attraverso i volti dei personaggi che hanno influenzato maggiormente il suo percorso. In copertina compare l’attrice Tilda Swinton e al suo interno troviamo scatti con personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e della musica. Kirsten Dunst e Beth Ditto non mancano: la prima è stata protagonista del video del brano We All Go Back To Where We Belong, la seconda è la frontwoman del gruppo indie The Gossip. ...

Advertising

RaiCultura : Sandro Botticelli illustratore della Divina Commedia. Una mostra del 2000. #CondividiLaCultura #Arte - CarloCalenda : Tutto l’insieme è gravissimo. Mostra un’intollerabile debolezza delle istituzioni europee davanti ad un autocrate p… - you_trend : ? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra le percentuali di over 80 che hanno ricevuto almeno una o entrambe le do… - misteruplay2016 : Cuphead terrà una mostra animata in un museo a Melbourne - ang591 : RT @NotizieB: Ognuno di noi è una Luna: ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro. Mark Twain #ConLaLuna @SalaLettura Ph | Renè… -