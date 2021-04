Tribunale Ue: Gallo Nero è solo vino Chianti Classico (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il simbolo Gallo Nero, per quanto riguarda il vino, è solo il simbolo del Chianti Classico. Non può essere usato per identificare altri vini. Lo ha deciso oggi, 14 aprile 2021, il Tribunale dell'Ue, che ha confermato la decisione con cui l'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il simbolo, per quanto riguarda il, èil simbolo del. Non può essere usato per identificare altri vini. Lo ha deciso oggi, 14 aprile 2021, ildell'Ue, che ha confermato la decisione con cui l'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile L'articolo proviene da Firenze Post.

