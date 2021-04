Strage di Bologna | 12 testimoni della difesa denunciati Fioravanti | “Dai pm una brutta strategia”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Una persecuzione? No, direi una. Qui si stanno denunciando 12, si sta praticamente impedendo alladi portare i propri. Staremo a vedere cosa accadrà. Noi la storia sula abbiamo sempre raccontata in un modo e sarà sempre così”. Così all’Adnkronos Valeriodopo l’avviso di conclusione indagini seguito alla denunciaCorte di Assise dinei suoi confronti per falsaanza nella sentenza di condanna all’ergastolo di Gilberto Cavallini per ladiè indagato anche per calunnia contro Giampaolo Ganzer, l’allora comandante ...

di, gli ex Nar Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Sparti rischiano un nuovo processo. L'accusa: 'Falsa testimonianza nel dibattimento in Corte d'Assise'. Fioravanti indagato anche per ...Rischiano un nuovo processo Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva per ladi(ma da sempre dichiaratisi innocenti), dopo che la Corte di Assise dili aveva denunciati - nella sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di Gilberto Cavallini - per ...L’uomo ha spiegato che il 2 febbraio del 2016 era con Abdallah, il quale “era palesemente spaventato”. LEGGI ANCHE: Strage di Bologna, gli ex Nar rischiano un nuovo processo per calunnia e falsa ...Strage di Bologna, gli ex Nar Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Sparti rischiano un nuovo processo per falsa testimonianza e calunnia ...