Sport | Juve club più interessato ad Aguero per sostituire Ronaldo Sarà asta col Barcellona

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il quotidiano spagnoloparla di mercato nella sua prima pagina e in particolare dell’attaccante argentino Sergioche lascerà il Manchester City a fine stagione. Sul giocatore ci sarebberontus econ i bianconeri più interessati poiché dovranno, probabilmente,la partenza di Cristiano. La differenza la può fare l’ingaggio: attualmenteguadagna 12 milioni di euro netti a stagione e, al momento, lagarantirebbe uno stipendio che si può avvicinare a quella cifra. Ilsta attuando un piano di risparmio che non prevede queste cifre e ilblaugrana punta sulla volontà del giocatore e sulla disponibilità ad abbassarsi l’ingaggio. Foto: Mundo ...

Advertising

SkySport : Calciomercato, la Juve pensa a Emerson Palmieri: lui vuole tornare in Italia - TuttoMercatoWeb : CR7 furioso. La Gazzetta dello Sport: 'Pugni al muro nello spogliatoio. Dubbi sul futuro alla Juve' - SkySport : ?? DYBALA TORNA E SEGNA ? La Juve batte il Napoli e aggancia il 3° posto ?? Gli HL ?? - tuttosport : Sport: '#Juve, per #Aguero è testa a testa con il Barcellona' - Yuro_23 : RT @GoalItalia: La Juve lavora al ritorno di Kean ???? Ancelotti vorrebbe Demiral ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Juve

La Gazzetta dello Sport

La prima stagione è stata quella della semina, con una finale di Europa League persa che ha inculcato nuove certezze al gruppo nerazzurro e un gap in classifica con latornato a essere ......giocare insieme a Ronaldo - spiega Di Biagio a La Gazzetta dello- Non è una punta centrale classica, ma come Morata, Dybala e Chiesa sa girare e variare nella zona offensiva'. Kean, le ...In cima alla lista di Fabio Paratici per il colpo in attacco, c'è il nome di Moise Kean. L'attaccante del Psg - ma di proprietà dell'E ...I bianconeri cercano un attaccante e pensano al ritorno di Kean, l'Everton chiede 50 milioni di euro. Possibile lo scambio con Demiral.