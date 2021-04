“Se la sono meritata”, nei biglietti di Renzo Tarabella la conferma dell’odio verso i vicini (Di mercoledì 14 aprile 2021) . Nella notte tra sabato e domenica il pensionato di 83 anni ha ucciso la moglie, il figlio affetto da disturbi psichici e i vicini di casa a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Poi ha vegliato i cadaveri per più di 7 ore. Nei bigliettini trovati nell’appartamento potrebbe esserci la chiave per spiegare la strage compiuta da Renzo Tarabella, 83 anni. “Se la sono meritata”. Eloquente il testo dei biglietti lasciati da Renzo Tarabella nel suo appartamento in corso Italia a Rivarolo Canavese, nel palazzo dove tra sabato e domenica ha ucciso quattro persone: la moglie Maria Grazia, il figlio Wilson e i coniugi Liliana e Osvaldo Dighera, vicini di casa. A riportarlo è il Corriere della Sera. Chiaro è, visto il ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) . Nella notte tra sabato e domenica il pensionato di 83 anni ha ucciso la moglie, il figlio affetto da disturbi psichici e idi casa a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Poi ha vegliato i cadaveri per più di 7 ore. Neini trovati nell’appartamento potrebbe esserci la chiave per spiegare la strage compiuta da, 83 anni. “Se la”. Eloquente il testo deilasciati danel suo appartamento in corso Italia a Rivarolo Canavese, nel palazzo dove tra sabato e domenica ha ucciso quattro persone: la moglie Maria Grazia, il figlio Wilson e i coniugi Liliana e Osvaldo Dighera,di casa. A riportarlo è il Corriere della Sera. Chiaro è, visto il ...

