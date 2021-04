Roma, giallo in via Merulana. Modella precipita dalla finestra di un B&B (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il corpo della Modella americana Clara Hyun Lee è stato ritrovato senza vita nel cortile interno di una palazzina in via Merulana nella notte tra sabato e domenica. La donna è precipitata dalla finestra del sesto piano di un B&B in cui alloggiava. Arrivata a Roma 24 ore prima della tragedia, la Modella trentenne era regolarmente registrata presso la struttura. Chiamati i soccorsi, non c’è stato più nulla da fare. L’impatto è avvenuto cadendo dalla finestra della stanza al sesto piano. La camera è stata trovata in ordine, ma la porta era chiusa dall’interno. Nessun biglietto o un messaggio d’addio. Non è stato trovato alcun segno di effrazione. Al momento le indagini stanno proseguendo. È ancora da verificare se nella notte in cui è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il corpo dellaamericana Clara Hyun Lee è stato ritrovato senza vita nel cortile interno di una palazzina in vianella notte tra sabato e domenica. La donna ètadel sesto piano di un B&B in cui alloggiava. Arrivata a24 ore prima della tragedia, latrentenne era regolarmente registrata presso la struttura. Chiamati i soccorsi, non c’è stato più nulla da fare. L’impatto è avvenuto cadendodella stanza al sesto piano. La camera è stata trovata in ordine, ma la porta era chiusa dall’interno. Nessun biglietto o un messaggio d’addio. Non è stato trovato alcun segno di effrazione. Al momento le indagini stanno proseguendo. È ancora da verificare se nella notte in cui è ...

