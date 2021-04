Riscatto laurea agevolato: in vista la proroga al 2022 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proprio in questi ultimi giorni, si sta ragionando di una possibile proroga per quanto riguarda il Riscatto laurea agevolato, che al momento è operativo fino al 31 dicembre 2021. Siamo ancora sul piano delle proposte e dei progetti, ma la possibile novità pare trovare conferma nelle fonti governative. Non improbabile, dunque, che la misura sia riproposta, più avanti, nella Legge di Bilancio 2022. Infatti, sta emergendo l’utilità del meccanismo in oggetto, con la concessione della possibilità di riscattare i periodi di studio per la laurea, versando l’onere minimo, vale a dire poco più di 5mila euro per ciascun anno recuperato, a scopo previdenziale per raggiungere un po’ prima la pensione (infatti i periodi sono utili all’aumento dell’anzianità contributiva). ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proprio in questi ultimi giorni, si sta ragionando di una possibileper quanto riguarda il, che al momento è operativo fino al 31 dicembre 2021. Siamo ancora sul piano delle proposte e dei progetti, ma la possibile novità pare trovare conferma nelle fonti governative. Non improbabile, dunque, che la misura sia riproposta, più avanti, nella Legge di Bilancio. Infatti, sta emergendo l’utilità del meccanismo in oggetto, con la concessione della possibilità di riscattare i periodi di studio per la, versando l’onere minimo, vale a dire poco più di 5mila euro per ciascun anno recuperato, a scopo previdenziale per raggiungere un po’ prima la pensione (infatti i periodi sono utili all’aumento dell’anzianità contributiva). ...

Advertising

MilaniRo_HR : Onere di riscatto della #laurea con il sistema contributivo, chiarimenti #Inps: - mindloconte : Pensioni24 is out! In questo numero della newsletter de Il Sole 24 Ore: ??Fon.Te. apre agli autonomi ??Antitrust e p… - statodelsud : Riscatto laurea scontato fino a fine anno: si valuta proroga. Ecco cosa prevede - Pino__Merola : Riscatto laurea scontato fino a fine anno: si valuta proroga. Ecco cosa prevede - Mirandola59 : RT @Vincenz78441140: @luca_vota @EugenioCardi Io lo so il trucco: si progetta fino alla pensione dei loro figli, in media 38 anni di contri… -