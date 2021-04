Phantasy Star Online 2: SEGA ha sbagliato tutto col font di questo evento – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) I grafici di SEGA hanno preso una topica clamorosa quando hanno creato un banner di un evento di Phantasy Star Online 2 con questo font tutto sbagliato.. Ci sono delle persone che farebbero delle crociate per l’utilizzo indiscriminato del Comic Sans. Siamo, però, sicuri che in questo caso anche loro avrebbero consigliato l’utilizzo di questo font al posto di quello utilizzato recentemente da SEGA per promuovere un evento piuttosto esaltante di Phantasy Star Online 2. Non ci credete? Date un’occhiata a questa immagine: Siamo abbastanza sicuri che abbiate dovuto leggere con attenzione per capire che si ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021) I grafici dihanno preso una topica clamorosa quando hanno creato un banner di undi2 con.. Ci sono delle persone che farebbero delle crociate per l’utilizzo indiscriminato del Comic Sans. Siamo, però, sicuri che incaso anche loro avrebbero consigliato l’utilizzo dial posto di quello utilizzato recentemente daper promuovere unpiuttosto esaltante di2. Non ci credete? Date un’occhiata a questa immagine: Siamo abbastanza sicuri che abbiate dovuto leggere con attenzione per capire che si ...

Advertising

GamingToday4 : Phantasy Star Online 2: SEGA ha sbagliato tutto col font di questo evento - GamingTalker : Phantasy Star Online 2, confermata la Closed Beta per New Genesis: date e informazioni - svarioken : ?? Info per la closed beta di PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS. • - AkibaGamers : Il prossimo 22 aprile #SEGA terrà una nuova trasmissione in diretta dedicata all'MMO #PhantasyStarOnline2 New Genes… - Nicco2D : @RpgBox77 Mah alla fine il 2021 è andato, videoludicamente parlando,io mi accontenterei anche solo di The Ascent e… -