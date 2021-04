Pasqua non si sente: continuano a scendere le curve Covid delle Marche (Di mercoledì 14 aprile 2021) ANCONA - Passata la settimana di Pasqua, con i prevedibili effetti delle festività anche sul numero dei test effettuati, si poteva temere un rialzo della curva dei contagi, che in realtà non c'è stato. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 14 aprile 2021) ANCONA - Passata la settimana di, con i prevedibili effettifestività anche sul numero dei test effettuati, si poteva temere un rialzo della curva dei contagi, che in realtà non c'è stato.

Advertising

Pontifex_it : In questi mesi bui di #pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza. #Pasqua - NicolaMorra63 : In #Calabria rallenta a Pasqua la campagna vaccinale, ma la categoria 'Altro' non viene toccata da tale rallentamen… - antoniospadaro : Da oggi sul Fatto quotidiano ogni settimana il mio commento al #Vangelo della domenica: la luce della #Pasqua è luc… - anna_1951 : RT @foisluca84: +++ Bambino NoVax rifiuta l'uovo di Pasqua perché non sa cosa c'è dentro +++ - FazioGiac : Dio ama il mondo, Dio ama l'uomo e lo ama perdutamente. Non so voi, a me questa frase mi fa scoppiare di gioia! Son… -