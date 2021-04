Onu, 'strage civili in Afghanistan, 573 uccisi in tre mesi' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il numero di civili uccisi in Afghanistan, 573 nei primi tre mesi dell'anno, è "profondamente inquietante": lo denuncia Deborah Lyons, rappresentante speciale Onu nel Paese, commentando il nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il numero diin, 573 nei primi tredell'anno, è "profondamente inquietante": lo denuncia Deborah Lyons, rappresentante speciale Onu nel Paese, commentando il nuovo ...

