Nibali cade in allenamento: Giro d'Italia a rischio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Frattura del radio del polso destro, Nibali rischia di saltare il Giro d'Italia. Domani l'operazione in Svizzera per tentare il recupero lampo Bruttissime notizie per Vincenzo Nibali. Il ciclista ha riportato una frattura al radio del polso destro in seguito ad una caduta durante la sessione di allenamento. Lo squalo era appena rientrato dalle alture di Tenerife (durante il ritiro a Lugano) e il prossimo impegno era previsto per il Tour of the Alps dal 19 al 23 aprile. Lo staff medico della Trek Segafredo e Nibali hanno deciso di fare l'operazione domani in Svizzera, per ridurre la frattura e per tentare il recupero lampo in vista del Giro d'Italia. La corsa rosa è prevista per il 18 maggio, partenza da Torino e in un mese circa il campione ...

