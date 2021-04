Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da oggi sarà possibile curare gli animali domestici anche con farmaci "ad uso umano". Lo prevede il decreto firmato oggi dal Ministro della Salute Roberto Speranza. A benefici ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da oggi saràglidomestici anche con"ad uso umano". Lo prevede il decreto firmato oggi daldella Salute Roberto. A benefici ... sul sito.

Advertising

myrtamerlino : Il Ministro della Salute Roberto #Speranza è ormai nel mirino del centrodestra. #Draghi dovrebbe sostituirlo? #lariachetira - pietroraffa : C'è un'aggressione social in corso verso il Ministro Speranza, attraverso l'hashtag #NessunaSperanza, che è tra le… - matteograndi : La cosa triste è che le truppe cammellate in difesa di Speranza non hanno una sola motivazione razionale per fare s… - MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: Prima minimizzava l'epidemia e negava l'utilità dei Dpi. Poi, ci ha rinchiusi a oltranza, ammazzando l'economia e senza pr… - vincenz94704898 : RT @laperlaneranera: Roberto #Speranza: 'Ho CHIUSO per Imporre la Cultura di Sinistra' Una Vergogna che sa di Stalinismo: il ministro peggi… -