McDonald' s | 140 mila pasti donati in 120 città italiane

(Di mercoledì 14 aprile 2021)NO (ITALPRESS) –'s, i suoi franchisee, Fondazione per l'Infanzia Ronalde Banco Alimentare, si erano posti un obiettivo: donare, entro la fine di marzo 2021, 100caldi alle persone più bisognose. Un traguardo raggiunto con successo e addirittura superato, con oltre 140totali distribuiti; un impegno di collaborazione sincera che ha permesso di supportare migliaia di persone, nel difficile contesto in cui stiamo vivendo.Sono stati in totale 185 i ristoranti's che hanno aderito all'iniziativa “Sempre aperti a donare”, oltre 200 le associazioni caritatevoli beneficiarie – di cui 175 individuate grazie al supporto di Banco Alimentare – in 120dislocate lungo tutta la Penisola. ...