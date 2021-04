Matthew McConaughey e la guida per maschi alfa (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'essenza di Matthew McConaughey si concentra in Greenlights: non è un libro di memorie, sebbene racconti storie vere della sua vita in ordine cronologico. Non è neanche uno di quei manuali pieni di consigli pratici. La biografia di Matthew McConaughey è una lettera d'amore al vivere, anzi al livin come scrive lui, senza «g» finale «perché la vita è un verbo». È anche libro «di approccio» nel senso che le filosofie in esso contenute «possono essere comprese oggettivamente e, se si sceglie, possono essere adottate soggettivamente». Uscito negli Usa a ottobre 2020 Greenlights arriva in Italia come un piccolo grande caso letterario, balzato appena uscito in cima alla classifica del New York Times dei libri più venduti, una consacrazione che di solito tocca agli autori veri. Promosso dall’attore con una serie di incontri ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'essenza disi concentra in Greenlights: non è un libro di memorie, sebbene racconti storie vere della sua vita in ordine cronologico. Non è neanche uno di quei manuali pieni di consigli pratici. La biografia diè una lettera d'amore al vivere, anzi al livin come scrive lui, senza «g» finale «perché la vita è un verbo». È anche libro «di approccio» nel senso che le filosofie in esso contenute «possono essere comprese oggettivamente e, se si sceglie, possono essere adottate soggettivamente». Uscito negli Usa a ottobre 2020 Greenlights arriva in Italia come un piccolo grande caso letterario, balzato appena uscito in cima alla classifica del New York Times dei libri più venduti, una consacrazione che di solito tocca agli autori veri. Promosso dall’attore con una serie di incontri ...

