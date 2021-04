LU-VE, nuovo record del portafoglio ordini in primo trimestre (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – LU-VE, società attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria e quotata alla Borsa di Milano, ha registrato un fatturato di 104,7 milioni di euro nel primo trimestre 2021, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, “che beneficiava di un primo bimestre 2020 particolarmente positivo”, sottolinea la società. La società di Varese segnala inoltre un nuovo record del portafoglio ordini al 31 marzo 2021, che ammonta a 99,5 milioni di euro (+12,3% rispetto al 31 marzo 2020 e + 29,2% rispetto a dicembre 2020). Progresso di scarsa entità nella seduta odierna, con il titolo che scambia in salita dello 0,31% e si attesta a 16. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 16,15 e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – LU-VE, società attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria e quotata alla Borsa di Milano, ha registrato un fatturato di 104,7 milioni di euro nel2021, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, “che beneficiava di unbimestre 2020 particolarmente positivo”, sottolinea la società. La società di Varese segnala inoltre undelal 31 marzo 2021, che ammonta a 99,5 milioni di euro (+12,3% rispetto al 31 marzo 2020 e + 29,2% rispetto a dicembre 2020). Progresso di scarsa entità nella seduta odierna, con il titolo che scambia in salita dello 0,31% e si attesta a 16. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 16,15 e ...

