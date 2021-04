Le acque di Fukushima scaricate in mare. La Corea denuncia il Giappone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Giappone ha deciso: le acque contaminate conservate attorno alla centrale nucleare di Fukushima saranno rilasciare in mare. Il governo ha approvato il piano presentato dalla Tepco, società elettrica proprietaria della centrale, che prevede uno scarico progressivo in circa due anni. Per l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) la scelta è una delle due opzioni tecnicamente fattibili, ed è comunemente impiegata dalle centrali nucleari e dalle infrastrutture per il ciclo del combustibile nucleare non solo in Giappone ma in altri Paesi. La rilevanza del caso Fukushima è dovuta alla natura degli agenti contaminanti e all’impatto mediatico dell’incidente nucleare dell’11 marzo 2011, il più grave dopo Cernobyl. Le acque di Fukushima rischiano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilha deciso: lecontaminate conservate attorno alla centrale nucleare disaranno rilasciare in. Il governo ha approvato il piano presentato dalla Tepco, società elettrica proprietaria della centrale, che prevede uno scarico progressivo in circa due anni. Per l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) la scelta è una delle due opzioni tecnicamente fattibili, ed è comunemente impiegata dalle centrali nucleari e dalle infrastrutture per il ciclo del combustibile nucleare non solo inma in altri Paesi. La rilevanza del casoè dovuta alla natura degli agenti contaminanti e all’impatto mediatico dell’incidente nucleare dell’11 marzo 2011, il più grave dopo Cernobyl. Ledirischiano ...

Ultime Notizie dalla rete : acque Fukushima Seoul, Taipei, Pechino contro lo smaltimento in mare delle acque di Fukushima Tokyo (AsiaNews) - Monta la protesta di Corea del Sud, Taiwan e Cina contro il piano del Giappone di scaricare in mare le acque radioattive della centrale nucleare di Fukushima , danneggiata 10 anni fa da uno tsunami. Il premier nipponico Yoshihide Suga ha dichiarato ieri che il milione di tonnellate di liquidi usato per ...

La Corea del Sud valuta ricorso contro lo sversamento in mare delle acque di Fukushima (TEPCO), gestore dell'impianto nucleare di Fukushima danneggiata nel 2011, le procedure di rilascio in mare delle acque di raffreddamento radioattive della centrale potrebbe richiedere "tra 30 e 40 ...

SG: doganiere trascinato da auto e gravemente ferito Il Giappone ha deciso di scaricare nell'oceano oltre 1,25 milioni di tonnellate di acque reflue dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, duramente colpita dal sisma/tsunami del 2011. La mossa ...

Fukushima, il Giappone rilascerà un milione di tonnellate di acqua contaminata nell’oceano. Proteste dai pescatori locali Il Giappone ha deciso: l’acqua contaminata della centrale nucleare di Fukushima sarà rilasciata nell’Oceano Pacifico. Come riporta il Guardian, anche se lo smaltimento non inizierà prima di altri due ...

