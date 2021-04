Intanto nel mondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le truppe statunitensi lasceranno l’Afghanistan entro l’11 settembre 2021, l’Iran annuncia l’arricchimento dell’uranio al 60 per cento, comincia in Germania il processo a dodici membri di un gruppo neonazista. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le truppe statunitensi lasceranno l’Afghanistan entro l’11 settembre 2021, l’Iran annuncia l’arricchimento dell’uranio al 60 per cento, comincia in Germania il processo a dodici membri di un gruppo neonazista. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Gaiole in Chianti, online il museo virtuale di Cetamura Intanto il Comune di Gaiole in Chianti sta portando avanti il progetto che prevede la realizzazione nel capoluogo del vero e proprio Museo denominato "Alle origini del Chianti", che sorgerà nei ...

Don Riccardo Ceccobelli lascia il sacerdozio per amore: "Provo senso di onestà" Nel mio percorso sono stato sempre accompagnato dal vescovo che mi ha seguito come un padre fa con ... 'Intanto - ha concluso - ho già ricevuto alcune proposte di lavoro che ora valuterò'. Prende il via ...

Intanto nel mondo Internazionale Vaccinazioni nel Tigullio, da marzo triplicati ultravulnerabili e anziani a domicilio Chiavari – Da luglio la campagna vaccinale sarà centralizzata. Spariranno gli spoke, entrerà a pieno regime il presidio della Scuola Telecomunicazioni di Chiavari e insieme agli hub di Chiavari, Sestr ...

Netflix annuncia la terza e la quarta stagione di 'Bridgerton' Intanto, la seconda stagione è ora in produzione e ... Il rinnovo della seconda stagione è un forte voto di fiducia nel nostro lavoro e mi sento incredibilmente grato di avere partner collaborativi e ...

