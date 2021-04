Il ministro della Salute austriaco si dimette: “Non sono più in forma. La pandemia mi ha distrutto” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro della Salute austriaco si dimette: “Non sono più in forma” Il ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, si è dimesso: in una breve dichiarazione, il responsabile del dicastero ha comunicato di non sentirsi più all’altezza del compito assunto all’inizio dell’anno scorso. “Nella peggiore crisi sanitaria degli ultimi decenni l’Austria necessita di un ministro della Salute al 100 per cento in forma. La pandemia non prende pause e neanche il ministro della Salute può farlo”, ha dichiarato Anschober. Il politico 60enne dei Verdi nelle scorse settimane ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilsi: “Nonpiù in” Il, Rudolf Anschober, si è dimesso: in una breve dichiarazione, il responsabile del dicastero ha comunicato di non sentirsi più all’altezza del compito assunto all’inizio dell’anno scorso. “Nella peggiore crisi sanitaria degli ultimi decenni l’Austria necessita di unal 100 per cento in. Lanon prende pause e neanche ilpuò farlo”, ha dichiarato Anschober. Il politico 60enne dei Verdi nelle scorse settimane ...

