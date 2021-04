Humans Right Watch | ' In Camerun si moltiplicano gli arresti di persone Lgbtqi+'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Humans Right

Globalist.it

Un rapporto dell'Ong statunitense Human Rights Watch (Hrw) in Camerun sempre più persone vengono arrestate poiché appartenenti alla comunità Lgbtqi+: da febbraio, secondo la Ong, almeno 24 persone ...Algorithms are increasingly replacingin allocating and evaluating work, and administering ... Self - employed platform workers can enjoy theto bargain collectively. All workers, ...Il Camerun è uno dei 31 Paesi dell'Africa che considerano illegali le relazioni tra persone non eterossessuali e dove si rischiano condanne fino a cinque anni di carcere."Chiediamo alle autorità bielorusse a rilasciare immediatamente e incondizionatamente la nostra collega Tatsiana Hatsura-Yavorska e gli altri difensori dei diritti umani e di porre fine gli atti di ag ...