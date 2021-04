Grande Fratello VIP 6 si farà? Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela dei retroscena segreti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi, sta conducendo un nuovo format in onda su Mediaset Play chiamato Il Punto Z. Proprio in occasione della nuova puntata che andrà in onda questa sera, il conduttore ha avuto l’occasione di intervistare alcuni personaggi televisivi, tra cui Alfonso Signorini. “Grande Fratello VIP 6” si farà Il Grande successo ottenuto dalla quinta e lunghissima edizione del reality più famoso d’Italia ha fatto sì che si pensasse già ad una sesta edizione; nonostante i primi dubbi, pare proprio che a capo del prossimo reality tornerà sempre lui, Alfonso Signorini. La conferma arriva dallo stesso giornalista che, per la prima volta, ha parlato del ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il vincitore della quinta edizione delVIP, Tommaso Zorzi, sta conducendo un nuovo format in onda su Mediaset Play chiamato Il Punto Z. Proprio in occasione della nuova puntata che andrà in onda questa sera, il conduttore ha avuto l’occasione di intervistare alcuni personaggi televisivi, tra cui. “VIP 6” siIlsuccesso ottenuto dalla quinta e lunghissima edizione del reality più famoso d’Italia ha fatto sì che si pensasse già ad una sesta edizione; nonostante i primi dubbi, pare proprio che a capo del prossimo reality tornerà sempre lui,. La conferma arriva dallo stesso giornalista che, per la prima volta, ha parlato del ...

Advertising

fanpage : I tempi degli scontri al Grande Fratello Vip sono lontani? Giulia Salemi è stata ospite di Tommaso Zorzi nella prim… - nikic571 : RT @Rosy0061: Denise hai anche un fratello, si chiama Kevin ed è più grande di te. Ti aspetta per abbracciarti fortissimo? #LiberateDeniseP… - giuseppe_ania : FORZAAAAAA FACCIAMO SALIRE LE TENDENZE PER IL GRANDE FRATELLO, PER L'ISOLA DEI FAMOSI ECC?? QUESTA È UNA CAUSA DI M… - maccario_marta : RT @manilavergari: «Chi secondo te,avrebbe meritato di vincere il Grande Fratello?» Tommaso : «Stefania Orlando» #tzvip #sovip #tommasozor… - Antonel88628830 : RT @Rosy0061: Denise hai anche un fratello, si chiama Kevin ed è più grande di te. Ti aspetta per abbracciarti fortissimo? #LiberateDeniseP… -