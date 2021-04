**Governo: Bettini, 'Conte? No complotto ma oltre Renzi si è mosso qualcosa di grosso'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "C'erano degli interessi perché la campagna è stata sproporzionata rispetto agli errori e non mi pare che questo voglia dire che c'è stato un complotto. Non esiste il complotto. Renzi ha fatto cadere il governo Conte 2 ma credo che aldilà di Renzi ci sia stato qualcosa di più grande che si è mosso. Non sono uno 007, non sta alla politica portare prove, dò un'opinione e una lettura politica". Lo dice Goffredo Bettini alla presentazione delle Agorà. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "C'erano degli interessi perché la campagna è stata sproporzionata rispetto agli errori e non mi pare che questo voglia dire che c'è stato un. Non esiste ilha fatto cadere il governo2 ma credo che aldilà dici sia statodi più grande che si è. Non sono uno 007, non sta alla politica portare prove, dò un'opinione e una lettura politica". Lo dice Goffredoalla presentazione delle Agorà.

