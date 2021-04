GETSUFUMADEN | UNDYING MOON IN ARRIVO SU STEAM

Leggi su insidethegame.home.blog

(Di mercoledì 14 aprile 2021) KONAMI ANNUNCIA, INSUQUESTA PRIMAVERA IN ACCESSO ANTICIPATO Sviluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme a Konami Digital Entertainment,fonde l’azione di un videogioco 2D in stile roguevania con uno straordinario mondo dark fantasy, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell’arte tradizionale giapponese. I giocatori si ritroveranno in affascinanti e