Franceschini: «Per i concerti le stesse regole degli stadi di calcio». Alta tensione nel governo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Franceschini non ci sta. stadi aperti per il calcio? Lo stesso principio deve valere anche per la musica. C’è tensione nel governo dopo il sì alla apertura al pubblico del 25 per cento della capienza dello stadio Olimpico di Roma. Conditio sine qua non per permettere all’Italia di ospitare a giugno tre gare del campionato europeo di calcio. Dura presa di posizione del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Intervenendo alla Camera ha subito spiegato che nel caso vengano autorizzati eventi sportivi con pubblico, le stesse regole debbano riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi. Franceschini: «Le regole devono essere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021)non ci sta.aperti per il? Lo stesso principio deve valere anche per la musica. C’èneldopo il sì alla apertura al pubblico del 25 per cento della capienza delloo Olimpico di Roma. Conditio sine qua non per permettere all’Italia di ospitare a giugno tre gare del campionato europeo di. Dura presa di posizione del ministro della Cultura, Dario. Intervenendo alla Camera ha subito spiegato che nel caso vengano autorizzati eventi sportivi con pubblico, ledebbano riguardare ie gli spettacoli neglio in spazi analoghi.: «Ledevono essere ...

