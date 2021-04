Emma Marrone paradisiaca su Instagram | scatto ipnotico | «Ma la bellezza?»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021), cantante e attrice italiana di successo, torna a scaldare le temperature sucon unoprofessionale che la mostra in magnifica forma. Look casual per la splendida 36enne, che indossa una giacca con sotto niente. Il jeans mom, dal taglio maschile, le sta benissimo. Risultato? La foto, postata meno di un’ora fa, è stata sommersa da centinaia di complimenti e cuoricini. D’altronde come si fa a resistere a cotanta? leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger indescrivibile distesa sul letto, da capogiro: «Sei spettacolare»ritratto, followers incantati: una dea Suha pubblicato uno ...