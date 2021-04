Dl Sostegni, Giorgetti: “Il calo del fatturato non basta, partite Iva penalizzate” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Il ristoro calcolato sulla perdita di fatturato “non fa giustizia, non è totalmente equo, ce ne rendiamo conto”. Servirebbe “una sintesi tra fatturato e costi, perchè le partite Iva danneggiate dai costi fissi non sono state abbastanza indennizzate“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time alla Camera. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Il ristoro calcolato sulla perdita di fatturato “non fa giustizia, non è totalmente equo, ce ne rendiamo conto”. Servirebbe “una sintesi tra fatturato e costi, perchè le partite Iva danneggiate dai costi fissi non sono state abbastanza indennizzate“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time alla Camera.

