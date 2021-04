Denise Pipitone, spunta una nuova pista in Slovacchia: i dettagli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Denise Pipitone, la foto di una bimba in Slovacchia riapre la ricerca della bambina scomparsa. Le indagini potrebbero essere vicine ad una svolta, la foto con la bimba in Slovacchia è impressionante. Denise Pipitone, la possibile svolta delle indagini in Slovacchia (Mediaset Play)L’avvocato di Piera Maggio ha pubblicato tramite un tweet la foto di una bambina che somiglia molto a Denise Pipitone, la bimba è stata ritrovata in un campo nomadi in Slovacchia. L’immagine è stata diffusa ieri pomeriggio su Canale 5 nel programma di Barbara d’Urso, questo ha suscitato stupore e clamore tra il pubblico, tanto da far pensare ad una possibile svolta delle indagini. Il caso della ragazza Olesya Rostova, la quale ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021), la foto di una bimba inriapre la ricerca della bambina scomparsa. Le indagini potrebbero essere vicine ad una svolta, la foto con la bimba inè impressionante., la possibile svolta delle indagini in(Mediaset Play)L’avvocato di Piera Maggio ha pubblicato tramite un tweet la foto di una bambina che somiglia molto a, la bimba è stata ritrovata in un campo nomadi in. L’immagine è stata diffusa ieri pomeriggio su Canale 5 nel programma di Barbara d’Urso, questo ha suscitato stupore e clamore tra il pubblico, tanto da far pensare ad una possibile svolta delle indagini. Il caso della ragazza Olesya Rostova, la quale ...

