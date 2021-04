David Cameron è diventato un lobbista di insuccesso

David Cameron è diventato un lobbista di (in)successo (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Il più grave scandalo lobbistico di questa generazione» lo definisce il Times, cui si deve l’inchiesta che ha scoperto il caso. L’ex premier David Cameron ha fatto, in più occasioni, pressioni sul governo britannico per conto della Greensill Capital, una finanziaria cui fa da consulente e nella quale ha investito. Da Downing Street, in mano a un partito conservatore ormai diverso da quello di Cameron, Boris Johnson ha annunciato un’indagine formale «approfondita e tempestiva» sui contatti tra i ministri e l’ex premier. Sono coinvolti nomi di primo piano. A rendere ancora più corrosivo il dossier per l’opinione pubblica c’è il fatto che le interferenze hanno riguardato il National Health Service (NHS), il servizio sanitario nazionale, per la proposta del gruppo privato d’introdurre un pagamento giornaliero o settimanale, invece dello ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Il più grave scandalo lobbistico di questa generazione» lo definisce il Times, cui si deve l’inchiesta che ha scoperto il caso. L’ex premierha fatto, in più occasioni, pressioni sul governo britannico per conto della Greensill Capital, una finanziaria cui fa da consulente e nella quale ha investito. Da Downing Street, in mano a un partito conservatore ormai diverso da quello di, Boris Johnson ha annunciato un’indagine formale «approfondita e tempestiva» sui contatti tra i ministri e l’ex premier. Sono coinvolti nomi di primo piano. A rendere ancora più corrosivo il dossier per l’opinione pubblica c’è il fatto che le interferenze hanno riguardato il National Health Service (NHS), il servizio sanitario nazionale, per la proposta del gruppo privato d’introdurre un pagamento giornaliero o settimanale, invece dello ...

Advertising

GirolamoMaggio : l ministro britannico conferma 'l'incontro privato' con David Cameron nella fila delle lobby La riunione non è mai… - OlderGf : Oltre a Tony Blair, anche l'ex primo ministro inglese David Cameron è diventato un lobbista influente, però il suo… - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: L'ex premier inglese David Cameron è tornato alla ribalta delle cronache per aver cercato di usare i suoi contatti per… - Sercit1 : RT @Michele_Arnese: L'ex premier inglese David Cameron è tornato alla ribalta delle cronache per aver cercato di usare i suoi contatti per… - Idl3 : RT @Michele_Arnese: L'ex premier inglese David Cameron è tornato alla ribalta delle cronache per aver cercato di usare i suoi contatti per… -