Covid: vaccini in mix, anche Moderna e Novavax in studio Gb (Di mercoledì 14 aprile 2021) Londra, 14 apr. (Adnkronos Salute/Dpa) - I vaccini anti-Covid delle americane Moderna e Novavax entreranno nello studio inglese 'Com-Cov' che sta valutando la possibilità di 'mixare' in modo sicuro i prodotti di AstraZeneca/Oxford e di Pfizer/BioNTech, somministrando il richiamo con un vaccino diverso da quello usato per la prima dose. Lo annunciano gli scienziati dell'università di Oxford che guidano la ricerca, avviata nel febbraio scorso. Gli studiosi stanno reclutando adulti 50enni o over 50 che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid nelle ultime 8-12 settimane, e ora arruoleranno altri 1.050 partecipanti. L'obiettivo è "valutare se i vaccini Covid-19 disponibili" che prevedono uno schema a doppia dose "possano essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Londra, 14 apr. (Adnkronos Salute/Dpa) - Ianti-delle americaneentreranno nelloinglese 'Com-Cov' che sta valutando la possibilità di 'mixare' in modo sicuro i prodotti di AstraZeneca/Oxford e di Pfizer/BioNTech, somministrando il richiamo con un vaccino diverso da quello usato per la prima dose. Lo annunciano gli scienziati dell'università di Oxford che guidano la ricerca, avviata nel febbraio scorso. Glisi stanno reclutando adulti 50enni o over 50 che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti-nelle ultime 8-12 settimane, e ora arruoleranno altri 1.050 partecipanti. L'obiettivo è "valutare se i-19 disponibili" che prevedono uno schema a doppia dose "possano essere ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - fattoquotidiano : L’ammissione da parte delle autorità cinesi che i loro vaccini anti-Covid hanno una scarsa efficacia non sembra ave… - Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Francia: Johnson & Johnson solo a over 55 come AstraZeneca #covid - infoitsalute : Vaccini Covid, in Danimarca stop definitivo di AstraZeneca -