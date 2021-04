CorSport: Napoli-Inter, Hysaj in ballottaggio con Mario Rui, conferma per Ospina (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi il Napoli tornerà ad allenarsi in vista della partita contro l’Inter di domenica. Tanti i dubbi di formazione, ancora, ma il Corriere dello Sport fa delle ipotesi. Data la squalifica di Lozano, tanto per cominciare, toccherà a Politano prendere il suo posto. L’ex Inter sarà affiancato, sulla trequarti, da Zielinski e Insigne. Per quanto riguarda la scelta del centravanti, ancora non è possibile definire un titolare. “Si profila nuovamente la scelta della prima punta: Mertens e Osimhen i candidati. Ancora presto per seguire una precisa corrente fatto sta che il nigeriano, titolare all’ultima, s’è fatto trovare più che pronto”. In porta ci sarà di nuovo Ospina, mentre davanti a lui, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo, Manolas con Koulibaly e probabilmente il ritorno di Hysaj al posto di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi iltornerà ad allenarsi in vista della partita contro l’di domenica. Tanti i dubbi di formazione, ancora, ma il Corriere dello Sport fa delle ipotesi. Data la squalifica di Lozano, tanto per cominciare, toccherà a Politano prendere il suo posto. L’exsarà affiancato, sulla trequarti, da Zielinski e Insigne. Per quanto riguarda la scelta del centravanti, ancora non è possibile definire un titolare. “Si profila nuovamente la scelta della prima punta: Mertens e Osimhen i candidati. Ancora presto per seguire una precisa corrente fatto sta che il nigeriano, titolare all’ultima, s’è fatto trovare più che pronto”. In porta ci sarà di nuovo, mentre davanti a lui, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo, Manolas con Koulibaly e probabilmente il ritorno dial posto di ...

