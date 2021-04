Collab Gucci Balenciaga: nuovo progetto in vista per Alessando Michele (Di mercoledì 14 aprile 2021) Life&People.it Domani, 15 aprile verrà trasmessa live “Aria”, la tanto attesa collezione Autunno/Inverno 2021 firmata da Alessandro Michele, che per il centenario del marchio ha in serbo una svolta inaspettata: la Collab esclusiva Gucci – Balenciaga. Stesso gruppo di appartenenza, due differenti marchi, due differenti direttori creativi che nel loro operare si ispirano ad epoche diverse. Possiamo dire che Alessandro Michele, creative director di Gucci e Demna Gvasalia, il rispettivo di Balenciaga, vivano in due universi posti agli antipodi: il primo nel vintage glamour anni ‘70 ed il secondo negli anni Novanta e nella loro cultura grunge techno. Sembra impossibile, tuttavia da quando la notizia è uscita le speculazioni sono alle stelle, tutti ne parlano ed il ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 14 aprile 2021) Life&People.it Domani, 15 aprile verrà trasmessa live “Aria”, la tanto attesa collezione Autunno/Inverno 2021 firmata da Alessandro, che per il centenario del marchio ha in serbo una svolta inaspettata: laesclusiva. Stesso gruppo di appartenenza, due differenti marchi, due differenti direttori creativi che nel loro operare si ispirano ad epoche diverse. Possiamo dire che Alessandro, creative director die Demna Gvasalia, il rispettivo di, vivano in due universi posti agli antipodi: il primo nel vintage glamour anni ‘70 ed il secondo negli anni Novanta e nella loro cultura grunge techno. Sembra impossibile, tuttavia da quando la notizia è uscita le speculazioni sono alle stelle, tutti ne parlano ed il ...

