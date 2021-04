Caso Sofagate | Erdogan risponde a Draghi | Io dittatore? Parole totalmente indecenti e maleducate

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non si placa la crisi diplomatica innescata dalledi Marioche, all'indomani deldella sedia ufficiale negata a Ursula Van Del Leyen durante un incontro ad Ankara, definì il ...

Advertising

marcocarestia : RT @ilriformista: Le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo il caso esploso ad Ankara #UrsulavonderLey… - europapalia : RT @LeonardoPanetta: Ursula Von Der Leyen e Charles Michel oggi al Parlamento europeo, dopo il caso #SofaGate. Così lontani, così vicini. h… - SaiuGraziano : RT @ilriformista: Le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo il caso esploso ad Ankara #UrsulavonderLey… - Fusillide : RT @ilriformista: Le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo il caso esploso ad Ankara #UrsulavonderLey… - ilriformista : Le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo il caso esploso ad Ankara… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Sofagate

L'HuffPost

Non si placa la crisi diplomatica innescata dalle parole di Mario Draghi che, all'indomani deldella sedia ufficiale negata a Ursula Van Del Leyen durante un incontro ad Ankara, definì il ......von der Leyen e Charles Michel nella capitale turca che ha poi scatenato il cosiddetto, ... Non è unche il primo viaggio internazionale del presidente del Consiglio Draghi sia stato ...Erdogan risponde a Draghi: "Le sue parole sono una totale maleducazione, relazioni danneggiate". Ankara - Il premier italiano aveva definito il presidente turco un "dittatore" ...Bisogna trovare l'equilibrio giusto". Il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa, è intervenuto usando parole durissime sul caso "sofagate". Affermazioni che non sono passate ...