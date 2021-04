Cari Salvini e Meloni, ora un accordo per il Copasir. Firmato Giubilei (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il caso della presidenza del Copasir continua a tenere banco in particolare all’interno del centrodestra con Lega e FdI su due posizioni opposte: da un lato Giorgia Meloni che rivendica per Fratelli d’Italia (in quanto unico partito di opposizione) la presidenza del Copasir, dall’altro Salvini che ha proposto l’azzeramento dei membri del Comitato parlamentare per la sicurezza. Uno stallo che va avanti da ormai numerose settimane dopo la nascita del governo Draghi e che non sembra possa risolversi in tempi rapidi, anche alla luce delle parole dei presidenti di Camera e Senato che hanno auspicato una soluzione politica. La delicata poltrona della presidenza del Copasir rischia così di entrare nelle trattative in vista delle elezioni amministrative di ottobre e nelle regionali in Calabria. Secondo i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il caso della presidenza delcontinua a tenere banco in particolare all’interno del centrodestra con Lega e FdI su due posizioni opposte: da un lato Giorgiache rivendica per Fratelli d’Italia (in quanto unico partito di opposizione) la presidenza del, dall’altroche ha proposto l’azzeramento dei membri del Comitato parlamentare per la sicurezza. Uno stallo che va avanti da ormai numerose settimane dopo la nascita del governo Draghi e che non sembra possa risolversi in tempi rapidi, anche alla luce delle parole dei presidenti di Camera e Senato che hanno auspicato una soluzione politica. La delicata poltrona della presidenza delrischia così di entrare nelle trattative in vista delle elezioni amministrative di ottobre e nelle regionali in Calabria. Secondo i ...

