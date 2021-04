Billie Jean King Cup 2021: il mistero della fase finale… fantasma! L’utilità dei playoff e l’incertezza sul futuro (Di mercoledì 14 aprile 2021) C’è un aspetto in particolare che ancora non è stato definito della Billie Jean King Cup 2021, nuovo nome di quella che abbiamo tutti conosciuto come Fed Cup nel recente passato. La competizione vinta per quattro volte dall’Italia, infatti, ha recentemente vissuto cambiamenti piuttosto profondi soprattutto al suo vertice. Com’è noto, il vecchio doppio World Group (ciascuno a otto squadre con sistema di spareggi per promozioni e retrocessioni) è stato rimpiazzato da un format fedele alla Coppa Davis nella sua attuale versione, con turno di qualificazione che qualifica per le Finals, in questa fattispecie a 12 con 8 vincitrici del turno preliminare, le due finaliste del 2019, una wild card e il Paese organizzatore. Il tutto all’interno di una competizione che mai ha brillato per stabilità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) C’è un aspetto in particolare che ancora non è stato definitoCup, nuovo nome di quella che abbiamo tutti conosciuto come Fed Cup nel recente passato. La competizione vinta per quattro volte dall’Italia, infatti, ha recentemente vissuto cambiamenti piuttosto profondi soprattutto al suo vertice. Com’è noto, il vecchio doppio World Group (ciascuno a otto squadre con sistema di spareggi per promozioni e retrocessioni) è stato rimpiazzato da un format fedele alla Coppa Davis nella sua attuale versione, con turno di qualificazione che qualifica per le Finals, in questa fattispecie a 12 con 8 vincitrici del turno preliminare, le due finaliste del 2019, una wild card e il Paese organizzatore. Il tutto all’interno di una competizione che mai ha brillato per stabilità ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis Billie Jean King Cup 2021: il mistero della fase finale… fantasma! L’utilità dei playoff e l’incertezza sul… - zazoomblog : Billie Jean King Cup 2021: Simona Halep e Patricia Maria Tig non giocheranno in Romania-Italia - #Billie #2021:… - zazoomblog : Billie Jean King Cup 2021: Simona Halep e Patricia Maria Tig non giocheranno in Romania-Italia - #Billie #2021:… - OA_Sport : Billie Jean King Cup 2021: colpo di scena, Simona Halep e Patricia Maria Tig danno forfait per Romania-Italia - livetennisit : Billie Jean King Cup, tutte le convocate per i Playoff: c’è Bertens in Olanda-Cina -